Jakob Ems (Gurupress.de) - A¨hnlich wie den Paypal-Investoren ging es in der vergangenen Woche auch den Shopify-Aktiona¨ren - wobei dort die Erwartungen nicht nur erreicht, sondern sogar geschlagen wurden. Offenbar hatte sich der ein oder andere große Investor noch mehr versprochen oder aber Gewinnmitnahmen nach der 50%-Rally in 5 Monaten sind der Grund, dass die Aktie in den Ru¨ckwa¨rtsgang schaltete. Nach Vorlage der Zahlen verlor ...

