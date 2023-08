HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4636/ Nicola Werdenigg ist ehemalige Skirennläuferin und war als Nicola Spiess Olympia-Vierte in Innsbruck 1976 mit viel Pech, dann Digitalierin, seit es Digitales gab incl. zahlreicher Plattformen, ist vor allem engagierte Menschenrechtsaktivistin und mit ihrer Geschichte jetzt sogar Inspiration für einen Spielfilm, der im Winter in die Kinos kommt. Wir sind quasi ehemalige Nachbarn, reden über einen Österreichischen Staatspreis, den Business Athlete Award, den Ski Guevara, Drachenboot-Rennen, die Kamelbuckel in Gröden rund um Bruder Uli, Kochen, Kurven-Carven im Schnee sowie auch über Machtmissbrauch im Sport, die metoo-Bewegung und wetogether.eu von Nicola, was im Jahr 2017 hohe Wellen geschlagen hat ....

