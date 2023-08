American Lithium hat in der jüngsten Vergangenheit mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen, was sich klar im sinkenden Aktienkurs des Unternehmens widerspiegelt. Der Kurs kennt seit mehreren Monaten nur eine Richtung: abwärts. Die Geschwindigkeit dieser Abwärtsbewegung hat zuletzt noch einmal deutlich zugenommen, und innerhalb der letzten fünf Tage ging es um beachtliche 26,75 Prozent nach unten - am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...