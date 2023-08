Wochenrückblick - Fortsetzung der Quartalssaison

Werbung







Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Nachdem letzte Woche schon vermehrt deutsche Unternehmen die Quartalszahlen veröffentlichten schlossen sich diese Woche einige weitere Schwergewichte an. Zusammen blicken wir mit Ihnen auf die spannesten Ereignisse der vergangenen Woche.



Durchwachsener Wochenstart zumindest im Deutschen Raum



Am Montagvormittag veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Zahlen der deutschen Industrieproduktion für den Juni 2023. Hier konnte ein Minus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat festgestellt werden, was den DAX® nicht großartig erfreute. Zudem erwarteten viele Anleger mit großem Interesse die BioNtech Zahlen, welche nach Veröffentlichung aber nicht überzeugen konnten und der Aktienkurs über den Tag hinweg knapp 10 Prozent einbrach. Die Aktie konnte diesen Tagesverlust am Montag über die Woche hinweg aber fast wieder aufholen. Den Dienstag prägte unter anderem die Regierung in Italien mit Ihrer Ankündigung, eine Übergewinnsteuer für Banken zu planen. Der Flughafenbetreiber Fraport hingegen profitierte von der nach Corona bei vielen wieder aufkommenden Reiselust und den daraus resultierenden gesteigerten Fluggastzahlen aus dem vergangenen Juli. Die Kursgewinne vom Dienstag konnte auch in der laufenden Woche weiter ausgebaut werden. Auf konjunktureller Seite erreichten uns die finalen Inflationszahlen aus Deutschland aus Juli 2023. Diese fielen mit 6,2 Prozent zwar geringer als im Vormonat, befinden sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau.















Konjunkturdaten aus Asien: China rutscht in die Deflation



Am Mittwochmorgen konnten wir die in der Nacht veröffentlichten Konjunkturdaten aus China bestaunen. Während die Euro-Zone immer noch mit der Inflation zu kämpfen hat, gibt es aus anderen Teilen der Welt ganz andere Probleme. Bei China steht die Deflation vor der Tür: Das heißt die Preise sinken, wenn auch nur leicht im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent. Viele Ökonomen halten eine anhaltende Deflation für volkswirtschaftlich gefährlicher, als eine leichte Inflation.



Besonders gut kamen am Donnerstag die Ergebnisse des größten deutschen Versicherers der Allianz an, welche die Erwartungen der Analysten übertrafen und dem Aktienkurs dazu verhalfen auf Wochensicht ein Anstieg von rund 4,5 Prozent auszubilden.



Quelle: HSBC