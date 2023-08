Berlin - Union und Grüne verlieren in der Sommerpause weiter in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 26 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.



Auch die Grünen verlieren einen Punkt und kommen auf 13 Prozent. Die Sozialdemokraten können einen Punkt gutmachen und kommen in dieser Woche auf 20 Prozent. Die AfD liegt stabil bei 21 Prozent, die FDP stabil bei 7 Prozent und die Linke stabil bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (+ 1).



Für die "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.200 Personen im Zeitraum vom 7. bis zum 11. August 2023 befragt (TOM). Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"

