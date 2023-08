Bonn - Die Bundesnetzagentur gibt trotz fast voller Gasspeicher noch keine Entwarnung für die Energieversorgung in der kalten Jahreszeit. Zwar gebe es nach dem Ausfall des russischen Gases stabile andere Bezugsquellen, "für eine vollständige Entwarnung wäre es trotzdem verfrüht, es bleiben Restrisiken", sagte Behördenpräsident Klaus Müller der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).



"Dazu zählt ein sehr kalter Winter in Europa. Russlands Präsident Wladimir Putin könnte auch den Gashahn für Südosteuropa zudrehen. Zuletzt bleiben Anschläge auf Pipelines als Horrorszenario." Derzeit seien die Gasspeicher bereits zu fast 90 Prozent gefüllt, sagte Müller der "NOZ".



Zudem hätten Industrie und Haushalte ihren Verbrauch gedrosselt, und es müsse weniger Gas an andere Länder durchgeleitet werden. Gleichwohl werde er "abermals zum Sparen und achtsamen Umgang mit Gas aufrufen, wenn die Heizsaison naht".

