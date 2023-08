Mit der geplanten staatlichen Aktienrente in Deutschland geht es nur langsam voran. Voraussichtlich ab nächstem Jahr soll ein zweistelliger Milliardenbetrag jährlich in Aktien investiert werden, um das gebeutelte umlagefinanzierte Rentensystem perspektivisch zu entlasten. Doch in Anbetracht des demografischen Wandels und schon heute immenser Bundeszuschüsse dürfte das kaum ausreichen. Wer im Alter nicht zurückstecken möchte, ist daher gut beraten sich seine eigene Aktienrente aufzubauen. Zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...