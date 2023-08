Nikola hat turbulente Zeiten hinter sich. Und seit man die Europa-Pläne aufgegeben hat, ist NIKOLA klar fokussiert auf Nordamerika. Passend zum erfolgten Start der Serienproduktion der ersten Brennstoffzellen-LKW's in Coolidge, meldete man bis jetzt 202 Verkäufe des FCEV-Trucks Tre in den Büchern zu haben. Und in der Vorwoche gab es direkt drei Meldungen aus Coolidge, die der Markt vorletzten Freitag bei Handelsschluss mit einem Kursrückschlag von über 26,36% beantwortete - auf 2,50 USD. Bei der hohen Volatilität und der wilden Kursentwicklung der Aktie seit Anfang Juni von 0,52 USD bis auf 3,66 ...

