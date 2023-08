Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Song #44: Segel im Wind (Mirko Lukic mit Cornelius-Cover)Mirko Lukic ist Ex-Börsianer, Tourismusunternehmer und toller Sänger, was sich bei einer Folge für http://www.audio-cd.at/people herausstellte. "Segel im Wind" von Peter Cornelius wurde 2019 in den Diepold Studios aufgenommen, dies im Zuge eines Stimmtrainings bei Alexander Diepold. "Ich wollte mich damals in meiner Auszeit wieder mehr dem Gesang widmen." Gut so. Mirko wird bei unserem heurigen Weihnachtssong die Lead-Stimme übernehmen.- Mehr Songs: https://www.audio-cd.at/songs - Playlist mit ein paar unserer Songs: https://open.spotify.com/playlist/63tRnVh3aIOlhrdUKvb4PBewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: ...

