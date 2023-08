Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Konferenz

**Update | Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Halbjahres 23 | wird auf Donnerstag, 17. August, 17 Uhr MEZ verschoben.



13.08.2023 / 15:51 CET/CEST



Sehr geehrte Damen und Herren,



Orascom Development Holding (ODH) lädt Sie zu den Resultaten im ersten Halbjahr 2023 am 17. August 2023, um 17:00 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. Die Telefonkonferenz beginnt mit einer Präsentation von Omar El Hamamsy (CEO), Ashraf Nessim (CFO) sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, gefolgt von einer Frage & Antwort Runde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Präsentation wird am Tag der Ergebnisse um 7:00 Uhr MEZ auf unserer Website unter dem untenstehenden Link verfügbar sein;

https://www.orascomdh.com/investor-relations/financial-info



Einwahl-Details:

Click here für das Webinar

Event-Nummer: 930 5735 6609

Event-Passwort: 411525











