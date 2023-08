DJ CDU fordert Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme für Afghanistan

AUGSBURG (Dow Jones)--Aus der CDU mehren sich die Stimmen, die freiwilligen Aufnahmeprogramme für Afghanen zu stoppen. "Ich denke, dass wir jetzt, zwei Jahre nach dem Abzug, nicht noch weiter über weitere Aufnahmen sprechen können", sagte die Bundestagsabgeordnete Serap Güler der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe). "Dafür ist die Migrationssituation bei uns gerade zu angespannt", fügte sie hinzu. Güler ist Mitglied der Enquete-Kommission, die sich im Bundestag mit den Lehren des Afghanistan-Einsatzes beschäftigt.

Zuletzt habe sich der der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, ähnlich geäußert. Die Zahl afghanischer Migranten in Deutschland steige stark an. 28.635 seien allein im ersten Halbjahr 2023 gekommen.

Wie die Zeitung unter Berufung auf einen Sprecher des Bundesinnenministeriums weiter schreibt, sind seit Mai 2021 über 30.300 Menschen aus Afghanistan über Hilfsprogramme nach Deutschland eingereist. Darunter befanden sich über 19.300 ehemalige afghanische Ortskräfte und ihre Familienangehörigen. Hinzu kämen 11.000 weitere besonders gefährdete afghanische Staatsangehörige (Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, etc) mit ihren Familienangehörigen. "Im EU-Vergleich hat Deutschland damit in den vergangenen Jahren die mit Abstand höchste Zahl an Einreisen gefährdeter afghanischer Staatsangehörige ermöglicht", so der Ministeriumssprecher.

