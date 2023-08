Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Alibaba-Aktie erfährt von führenden Finanzinstituten ein klares Votum: BofA Securities bestätigt ein Kauf-Rating und hebt das Kursziel von 137 USD auf 142 USD an. Dies unterstreicht das wachsende Vertrauen in das Unternehmen. In ähnlicher Weise bewertet HSBC die Aktie positiv und erhöht das Kursziel von 131 USD auf 142 USD. Diese Anpassungen spiegeln eine optimistische Sicht auf die künftige Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...