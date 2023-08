DJ Hunderte Kleinanleger wollen gegen Credit-Suisse-Übernahme durch UBS vorgehen

GENF (AFP)--Hunderte Kleinaktionäre wollen am Montag Klage gegen die vor zwei Monaten vollzogene Übernahme der Schweizer Krisenbank Credit Suisse durch die Großbank UBS einreichen. Hinter der Klage vereinten sich fast 1000 Anleger, sagte Arik Röschke vom Schweizerischen Anlegerschutzverein (SASV) am Sonntag der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte einen Artikel der "Financial Times". Ziel ist eine Entschädigung massiver Verluste infolge der Credit-Suisse-Übernahme.

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS war Mitte Juni endgültig vollzogen worden. Die Schweizer Regierung hatte auf die Notübernahme gedrungen, nachdem die Credit Suisse durch Skandale und massive Finanzierungsprobleme ins Wanken geraten war. Die Credit-Suisse-Anteilseigner erlitten infolge der Übernahme einen massiven Wertverlust. Zu deren Zeitpunkt wurde das Eigenkapital der Bank mit rund drei Milliarden Schweizer Franken (rund 3,12 Milliarden Euro) bewertet. Wenige Tage vor der Ankündigung hatte die Bewertung noch bei sieben Milliarden Franken gelegen.

Seit Juli beschäftigt sich zudem ein Untersuchungsausschuss des Schweizer Parlaments mit der Übernahme.

