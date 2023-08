DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/12. und 13. August 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Rheinmetall liefert Aufklärungsdrohne Luna NG an Ukraine - Zeitung

Rheinmetall wird einem Zeitungsbericht zufolge die Ukraine mit modernsten Aufklärungsdrohnen des Typs Luna NG beliefern. Der Rüstungskonzern werde den ukrainischen Streitkräften das Drohnensystem im Auftrag Deutschlands bis Ende 2023 liefern, berichtet die Zeitung Bild am Sonntag auf ihrer Webseite. Eine Stellungnahme von Rheinmetall war zunächst nicht zu erhalten. Das "Drohnen-Paket" bestehe aus einer Boden-Kontrollstation mit mehreren "Drohnen", Startkatapult und militärischen Lkw. Das völlig neu entwickelte Drohnensystem übertreffe das Vorgängermodell in allen wichtigen Leistungsmerkmalen. Es könne nicht nur als Aufklärungssystem genutzt werden, sondern auch ein LTE-Netzwerk bereitstellen, Kommunikation abhören oder stören.

Texas verklagt Shell nach Brand in einer Anlage in Houston

Der Bundesstaat Texas hat den britischen Ölriesen Shell und den anderen Eigentümer eines petrochemischen und Raffineriekomplexes in der Nähe von Houston, der im Mai in Brand geraten war, wegen angeblicher Umweltschäden verklagt. Die Zivilklage, die am 7. August im Namen der texanischen Kommission für Umweltqualität beim Bezirksgericht in Travis County, Texas, eingereicht wurde, fordert einen nicht näher bezifferten Schadenersatz von mehr als 1 Million Dollar und andere Entlastungen im Zusammenhang mit angeblichen Umweltverstößen am Standort Deer Park.

