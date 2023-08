Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

Premier Inn erhält als erste Hotelkette Deutschlands das von der Berufsgenossenschaft verliehene Gütesiegel "Sicher mit System" und setzt damit in puncto Arbeitsschutz branchenweit Maßstäbe



Frankfurt/Main, 14. August 2023 - In puncto Arbeitsschutz ist das Hospitality-Unternehmen Premier Inn branchenweit Vorreiter: Als erste Hotelkette Deutschlands hat Premier Inn das von der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) verliehene Gütesiegel "Sicher mit System" erhalten. Damit bescheinigt die BGN dem Hospitality-Unternehmen, dass es mit Blick auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz höchsten Anforderungen genügt und einen bestens organisierten Betrieb führt.

"Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden haben für uns höchste Priorität", so Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer bei Premier Inn Deutschland. "Deshalb bin ich unglaublich stolz, dass unsere Anstrengungen, die hohen Sicherheitsstandards in unseren Hotels stetig weiterzuentwickeln, mit der Verleihung des BGN-Gütesiegels nun auch offizielle Anerkennung finden. Danken möchte ich dafür unserem Team Health, Safety & Security, insbesondere Michael Weis und Lena Gimmnich, deren unermüdliches Engagement erst die Grundlage dafür geschaffen hat, dass uns die Berufsgenossenschaft nun das höchste Prädikat in Sachen Arbeitsschutz verliehen hat."

Das Gütesiegel ist ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und beruht auf dem Nationalen Leitfaden für Arbeitsschutzmanagementsysteme. Betriebe, die das Gütesiegel erhalten wollen, müssen sich einer unabhängigen Begutachtung durch die Berufsgenossenschaft unterziehen. Dabei wird das betriebliche Arbeitsschutzmanagementsystem einer strengen Prüfung unterzogen. Bei Premier Inn Deutschland dauerte der Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur endgültigen Begutachtung rund 14 Monate.

"Premier Inn ist deutschlandweit die erste Hotelkette, die ihr Arbeitsschutzmanagementsystem durch die BGN hat begutachten lassen", so Tim Kleinecke, der bei der BGN als Aufsichtsperson im Bereich Prävention tätig ist. "Das Arbeitsschutzsystem des Unternehmens hat bei uns einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Es ist sehr gut durchdacht, wird vom zuständigen Team hervorragend umgesetzt und von der Unternehmensleitung ausdrücklich gewollt. Zudem stehen die Hotel Manager voll dahinter."

Das Gütesiegel "Sicher mit System" wird von allen Berufsgenossenschaften sowie einigen Unfallkassen und damit von den meisten Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung angewandt. Die unabhängige Begutachtung, die im Übrigen kostenfrei ist, bezeugt nach innen und außen, welchen Stellenwert ein Betrieb der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz beimisst, und schafft Rechtssicherheit bei der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften. Deutschlandweit haben bis Ende vergangenen Jahres 3.400 Betriebe das Gütesiegel erhalten, im Bereich Nahrungsmittel und Gastgewerbe sind es nur 53 - mit Premier Inn als erstem Unternehmen aus der Hotellerie.

Über Premier Inn :

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In rund 50 Premier Inn- Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller Premier Inn-Hotels kann einen "Travellers' Choice Award" für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Zudem wurde Premier Inn im Jahr 2022 als arbeitgebendes Unternehmen zweifach auf Basis von kununu-Bewertungen als "Top-Arbeitgeber" (freundin) und als "Most Wanted Employer" (ZEIT) ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande zirka 80 Standorte mit rund 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de



Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm "Force For Good" branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk



Pressekontakt:

Katrin Kleinhans

Premier Inn Deutschland

M +49 151 5506 7150

katrin.kleinhans@whitbread.com

www.premierinn.de

