Der amerikanischer Industriekonzern Badger Meter, Inc. (ISIN: US0565251081, NYSE: BMI) wird den Aktionären am 8. September 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,27 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 25. August 2023. Gegenüber dem Vorquartal (0,225 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 20 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 31. jährliche Anhebung in Folge. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,08 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...