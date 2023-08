DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TUI - Der Touristikkonzern Tui will über eigene Fonds mehr Geld bei institutionellen Anlegern einwerben. Deshalb hat Hansainvest aus Luxemburg 2022 für Tui einen ersten Hotelfonds aufgelegt. Das geplante Volumen des Fonds von 500 Millionen Euro könne ausgebaut werden, heißt es in Unternehmenskreisen. Die Tui-Führung hat die Hoffnung, mit der Fondsstrategie auch den Aktienkurs wieder nach oben zu treiben. Der hängt seit Monaten an der Sechs-Euro-Marke, weit entfernt vom Fünfjahreshoch von fast 50 Euro. (Handelsblatt)

DWP - Nach einer 61 Millionen Euro teuren Buchungspanne steigt der Druck auf die Deutsche Wertpapier Service Bank (DWP). Sie gehört den deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken gemeinsam. Die Finanzaufsicht Bafin hat bei einer Sonderprüfung gewichtige Mängel bei dem Institut festgestellt. Die Bank bestätigt entsprechende Handelsblatt-Recherchen. Die von der Bafin festgestellten Mängel seien zwar nicht so schwerwiegend, dass die Finanzaufsicht deshalb die Abberufung von DWP-Vorstandsmitgliedern fordere, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Nichtsdestotrotz steige der Druck auf den DWP-Vorstand. (Handelsblatt)

