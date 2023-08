DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEPOLITIK - Der Freistaat Bayern wehrt sich vehement gegen unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland. "Unterschiedliche Strompreiszonen wären ein großer Fehler", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Wer solchen Zonen "das Wort redet, legt die Axt an den Industriestandort Deutschland und gefährdet Süddeutschland als industrielles Herz der Republik". Dadurch drohe "eine weitere Abwanderung von Industriebetrieben aus Deutschland und ein wirtschaftlicher Abstieg". Man brauche aber "eine Stärkung der Wirtschaft und keine Schwächung". Die Bundesnetzagentur hatte sich am Samstag für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ausgesprochen. (Süddeutsche Zeitung)

STABILISIERUNGSFONDS - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hält die von SPD und Grünen geforderte Umwidmung der Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für nicht rechtmäßig. "Eine nachträgliche Umwidmung der Mittel des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für ein allgemeines Konjunkturprogramm wäre verfassungswidrig", sagte er dem Handelsblatt. Der Sondertopf aus Pandemiezeiten wurde reaktiviert, um die Folgen der Energiekrise abzufedern, vor allem mit der Strom- und Gaspreisbremse. Wegen der sinkenden Preise wird aber wohl Geld übrig bleiben. (Handelsblatt)

IMMOBILIENSEKTOR - Experten rechnen mit einer massiven Marktbereinigung bei Immobilienprojektentwicklern in Deutschland: "Etwa 20 bis 30 Prozent der kleinen bis mittelständischen Entwickler werden vorerst vom Markt verschwinden", sagt Niklas Köster, Professor für Immobilienwirtschaft an der Fresenius-Hochschule in Hamburg. Allein vergangene Woche waren mit Development Partner, der Project-Gruppe und Euroboden drei namhafte Unternehmen in die Insolvenz gerutscht. Die nun beginnende Marktbereinigung werde mindestens bis Ende 2024 andauern, schätzt Köster. (Handelsblatt)

BÜROKRATIEABBAU - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will für den Bürokratie-Abbau auf sogenannte Praxis-Checks als neue Methode setzen. "In Deutschland ist über die Jahrzehnte ein Dschungel von Bürokratie entstanden, der nur noch schwer zu durchdringen ist", sagte Habeck. "Mittlerweile ist das ein echtes Investitionshemmnis. Jetzt müssen wir das Dickicht beseitigen - das ist eine ziemlich große Aufgabe." Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz habe dabei schon eine Reihe von Verfahren beschleunigt - etwa beim Stromnetzausbau oder beim Windausbau. "Außerdem gehen wir ganz neue Wege beim Bürokratieabbau und haben einen Praxis-Check entwickelt", sagte Habeck. (Rheinischen Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2023 00:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.