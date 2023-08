Binz (ots) -In der Studie "Tourismushochburgen unter den Kleinstädten" von KOMMUNAL und der Contor GmbH belegt das Ostseebad Binz auf der Insel Rügen den ersten Platz. Bei der Auswertung wurden Gemeinden zwischen 1.000 und 10.000 Einwohnern auf ihre Stärken im Tourismusbereich hin analysiert. Der Tourismus in Binz, so die Studie, trage besonders stark zu einer positiven Entwicklung der Region bei.Kai Gardeja, Tourismusdirektor der Gemeinde Ostseebad Binz: "Binz erfreut sich einem anhaltenden Zuspruch bei Touristen aus Deutschland und Europa. Die jahrelange Entwicklung des Tourismusstandort Binzer Bucht gemeinsam mit Prora ist ein voller Erfolg. Davon profitiert die gesamte Insel Rügen und auch das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern.Henner Lüttich, Studienautor, Contor GmbH: "Der Tourismus in Binz trägt zu der sehr positiven Entwicklung sozioökonomischer Indikatoren im gesamten Landkreis bei. Dazu zählen das Bruttoinlandsprodukt, verfügbares Einkommen sowie der positiven Bevölkerungsentwicklung."Tobias Woitendorf, Tourismusbeauftragter des Landes Mecklenburg-Vorpommern: "Binz ist Taktgeber und Innovator in Sachen Tourismus im Land Mecklenburg-Vorpommern und im ganzen Bundesgebiet. Ich gratuliere den Verantwortlichen der Gemeinde, den Hoteliers, Gastronomen, Einzelhändlern und auch den Binzer Bürgern zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Der Tourismus ist und bleibt das Herzstück der heimischen Wirtschaftskraft."Zur Studie:Insgesamt 67 Indikatoren sind in die Analyse eingeflossen, unter anderen der Anteil an Beherbergungen und Gastronomie, die Arbeitslosenquote und die Insolvenzrate. Die vollständige Studie finden Sie hier als PDF: https://ots.de/Cy42wbZu Binz/Insel Rügen:Mit mehr als Mehr als 1,2 Millionen Gästen jährlich ist Rügen die meistbesuchte deutsche Insel, Binz verzeichnet daran rund ein Viertel aller Übernachtungen. Der Tourismus in Binz generiert jährlich ca. 280 Mio. EUR Umsatz, der Übernachtungstourismus hat daran einen Anteil von 93 Prozent. Aus dem tourismusbedingten Umsatz resultiert zusätzlich eine Wertschöpfung von fast 140 Millionen Euro. Prora, Teil der Gemeinde Binz, wurde in den vergangenen Jahren mit rund einer Milliarde Investitionen zu einem beliebten und zukunftsträchtigen Tourismusziel entwickelt. Die mehr als 56 km Sandstrände, 800 km Rad- und Wanderwege, zahlreiche Freizeitaktivitäten sowie Naturschutzgebiete auf der Rügen begeistern immer mehr Touristen aus dem In- und Ausland. Mit rund 2.000 Sonnenstunden gehört die Insel zu den sonnenreichsten Regionen Deutschlands.Pressekontakt:Marikke BehrensKommunikationT +49 (0) 38393 - 148 270m.behrens@binzer-bucht.dewww.binzer-bucht.deGemeinde Ostseebad Binz, Der BürgermeisterEigenbetrieb Binzer Bucht TourismusHeinrich-Heine-Straße 718609 Ostseebad BinzOriginal-Content von: Binzer Bucht - Gemeinde Ostseebad Binz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171540/5579427