adesso SE steigert im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz um 33 % auf neuen Halbjahresrekordwert von 546,3 Mio. EUR / EBITDA-Beitrag im zweiten Quartal erwartet niedriger / Gesamtjahresprognose bestätigt



EBITDA fällt mit 25,2 Mio. EUR (Vorjahr: 38,2 Mio. EUR) wie nach dem ersten Quartal erwartet schwächer aus

Wesentlicher Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr 2023 erwartet

Tendenz einer wieder anziehenden Auslastung bei zwei zusätzlichen Arbeitstagen

Gesamtjahresprognose bestätigt Mit dem heute veröffentlichten Halbjahresbericht 2023 bestätigt die adesso SE ihren nach dem ersten Quartal veröffentlichten Ausblick auf das Gesamtjahr 2023. Getragen von einer anhaltend hohen Nachfrage nach IT-Dienstleistungen von adesso über alle Branchen konnten die Umsatzerlöse auf einen neuen Halbjahreshöchstwert von 546,3 Mio. EUR gesteigert werden. Das hohe Wachstumstempo des Geschäftsjahrs 2022 wurde mit einem Zuwachs von 33 % (davon: 31 %-Punkte organisch) beibehalten. Erstmals erwirtschaftet adesso innerhalb eines Halbjahrs eine halbe Milliarde Euro Umsatz und sieht sich auf Kurs, die wachstumsorientierte Umsatzprognose von über 1 Mrd. EUR für 2023 zu übertreffen. Wie prognostiziert lastet das weiter starke Personalwachstum von durchschnittlich 32 % bei der niedrigsten Anzahl Arbeitstage im zweiten Quartal noch auf der Marge, zumal die eingeleiteten Maßnahmen zur Auslastungssteigerung erst zeitversetzt Wirkung zeigen. Mit 25,2 Mio. EUR, davon 7,2 Mio. EUR im zweiten Quartal 2023, fällt das EBITDA um 34 % schwächer aus als im Vorjahr. Ein wesentlicher Ergebnisbeitrag wird, wie im vorangegangenen Geschäftsjahr im zweiten Halbjahr erwartet. So deuten die Indikatoren auf eine wieder anziehende Auslastung bei zwei zusätzlichen Arbeitstagen hin. Getragen von dem Fachkräfteausbau der vorangegangenen Quartale und bei einer im Juni bereits ordentlichen Auslastung rechnet der Vorstand mit dem Erreichen von 100 bis 110 Mio. EUR EBITDA bis Ende 2023. Die Gesamtjahresprognose wird auf dieser Basis bestätigt. Obwohl der Umsatz im zweiten Quartal 2023 um 33 % auf 270,1 Mio. EUR gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahrs gesteigert werden konnte, leistete das zweite Quartal wie erwartet aufgrund gestiegener Personalkosten und einer nur leicht verbesserten Auslastung bei der kalendarisch geringsten Anzahl Arbeitstage noch keinen Beitrag zur Verbesserung der Profitabilität. Die EBITDA-Marge sinkt nach sechs Monaten auf 4,6 % gegenüber 9,3 % im ersten Halbjahr 2022. Indes stimmt der sich abzeichnende Trend einer wieder anziehenden Auslastung für das zweite Halbjahr positiv. Die Nachfrage nach IT-Services und Software verbleibt auf hohem Niveau und befördert eine deutlich über dem allgemeinwirtschaftlichen Wachstum liegende Dynamik. Hiervon will adesso mit seiner ausgeweiteten Personaldecke profitieren. Die Mitarbeitendenanzahl insgesamt wurde zum Stichtag gegenüber dem Vorjahr um 30 % auf 8.856 Vollzeitäquivalente zum Periodenende ausgebaut. Die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten stieg annähernd proportional zum Umsatzwachstum um 32 %. Die hohe Nachfrage nach Digitalisierungsdienstleistungen führte erneut in nahezu allen von adesso bedienten Branchen zu teils deutlichem zweistelligem Wachstum. Lediglich im Bereich Automotive wurden Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres erzielt. Besonders dynamisch legten die Branchen Manufacturing Industry sowie Retail und Utilities zu. Den absolut größten Umsatzanstieg erzielte erneut die adesso-Landesgesellschaft in Deutschland. Der Umsatz mit Kunden im Ausland konnte um 41 % überproportional ausgebaut werden. Im ersten Halbjahr wurde der Marktzugang in Italien durch Akquisition der WebScience GmbH verbreitert. Zudem wurde ein Standort im Vereinigten Königreich eröffnet. Per Akquisition wurde darüber hinaus ein erster Offshore-Delivery Standort in Indien für adesso erschlossen. Angesichts von Preissteigerungen und Lohninflation haben sich die Personalkosten pro FTE um 6 % erhöht. Absolut ist im ersten Halbjahr 2023 ein Anstieg um 40 % auf 383,5 Mio. EUR (Vorjahr: 273,2 Mio. EUR) zu verzeichnen. Der Anstieg der absolut größten Kostenposition von adesso führte bei der im ersten Halbjahr weiterhin noch unterdurchschnittlichen Auslastung zu einem Rückgang des EBITDA um 34 % auf 25,2 Mio. EUR (Vorjahr: 38,1 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen dagegen margenverbessernd nur unterproportional zum Umsatz um 23 % auf 62,8 Mio. EUR. Der Rohertrag entwickelte sich zum Umsatz proportional. Das im ersten Halbjahr 2023 über Lizenzen und Wartung erlöste Volumen liegt auch insgesamt unter dem Wert des ersten Halbjahrs 2022. Die Vertriebspipeline ist weiterhin vielversprechend. Verglichen zum Vorjahr stiegen die Abschreibungen um 29 % im Wesentlichen bedingt durch höhere Abschreibungen von Nutzungsrechten aus Miet- und Leasing-Verhältnissen sowie von im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen angesetzten immateriellen Vermögenswerten. Das Vorsteuerergebnis beträgt -5,4 Mio. EUR nach 10,6 Mio. EUR im Vorjahr; das Ergebnis je Aktie beträgt -0,91 EUR (Vorjahr: 1,63 EUR). Weitere Kennzahlen und Informationen Im zweiten Quartal haben sich Verzögerungen im Rechnungsstellungsprozess infolge des Umstiegs auf ein neues IT-System ergeben, welche zu einem erhöhten Vorfinanzierungsbedarf geführt haben. Diese Spitze wurde kurzfristig durch eine entsprechende Fremdmittelaufnahme ausgeglichen, die sich maßgeblich in den nachfolgenden Bilanzkennzahlen widerspiegelt. Das Working Capital erhöhte sich mit 48 % um 79,8 Mio. EUR auf 246,1 Mio. EUR überproportional zum Umsatz. Die Finanzverbindlichkeiten liegen bei laufenden Tilgungszahlungen und der Aufnahme neuer Darlehen im ersten Halbjahr 2023 deutlich oberhalb des Niveaus vom 31.12.2022 und sind um insgesamt 74,7 Mio. EUR auf 181,2 Mio. EUR gestiegen. Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag wie im Vorjahr 37,8 Mio. EUR (31.12.2022: 90,9 Mio. EUR). Die Abnahme im ersten Halbjahr entspricht strukturell dem Liquiditätsverlauf der Vorjahre und resultiert maßgeblich aus der planmäßigen Auszahlung von variablen Gehaltsbestandteilen für das Vorjahr, der Auszahlung der Dividende sowie Kaufpreiszahlungen für Unternehmenserwerbe. Die Nettoliquidität beträgt zum Stichtag -143,4 Mio. EUR (31.12.2022: -15,6 Mio. EUR; 30.06.2022: -42,7 Mio. EUR). Durch die Aufholung im Rechnungsstellungsprozess auf Basis des neuen Systems wird im zweiten Halbjahr 2023 sukzessive mit einer Normalisierung des temporären Effekts auf die Bilanzkennzahlen gerechnet. Ausblick Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich gegenüber den bekanntgemachten Prognosen für 2023 leicht aufgehellt und fallen dafür 2024 weniger dynamisch aus als bislang erwartet. Unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bleiben die branchenspezifischen Rahmenbedingungen für den IT-Sektor in den für adesso relevanten Segmenten nahezu unverändert gut oder haben sich noch weiter verbessert. In den für adesso besonders relevanten Segmenten Software und IT-Services wird sowohl in Deutschland als auch weltweit für die Jahre 2023 und 2024 kräftiges Wachstum erwartet. Angesichts der dynamischen Umsatzsteigerung sowie des Personalwachstums im ersten Halbjahr dürfte adesso im IT-Dienstleistungsgeschäft bei einer nachhaltigen Verbesserung der Auslastung im zweiten Halbjahr stark davon profitieren. Insgesamt wird mit einer Fortführung des bereits im ersten Halbjahr kräftigen Umsatzwachstums gerechnet, zumal die allgemeinwirtschaftlich schwache Konjunkturlage bislang nicht zu größeren Beeinträchtigungen im Geschäft mit IT-Dienstleistungen geführt hat. Auf dieser Basis bekräftigt der Vorstand die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr von mehr als 1 Mrd. EUR bei einem EBITDA von 100 bis 110 Mio. EUR. Der vollständige Halbjahresbericht sowie eine tabellarische Mehrperiodenübersicht der wesentlichen Kennzahlen sind unter www.adesso-group.de unter dem Menüpunkt Investor Relations abrufbar. adesso Group Die adesso Group ist mit rund 8.900 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von 900,3 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





