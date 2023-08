EQS-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

SYNLAB AG Moosacher Straße 88 80809 München Deutschland Pressemitteilung München, 14. August 2023 SYNLAB stimmt dem Verkauf ihres Geschäftsbereichs Veterinärdiagnostik an Mars zu SYNLAB (FWB: SYAB), Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen und Spezialtests, hat den Verkauf ihres Veterinärdiagnostikgeschäfts (SYNLAB VET) an Mars Incorporated (Mars) vereinbart. Die Transaktion unterliegt noch den für solche Übernahmen üblichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Kartellbehörden. "Die Veräußerung des Geschäftsbereichs SYNLAB VET, der im Jahr 2022 weniger als 1 % des Gesamtumsatzes des Konzerns ausmachte, steht im Einklang mit unserem verstärkten Fokus auf das Kerngeschäft", sagte Mathieu Floreani, CEO des SYNLAB-Konzerns. "Wir sind überzeugt, dass SYNLAB VET als Teil der Mars-Organisation weiter gedeihen wird. Unsere hochtalentierten Kolleginnen und Kollegen von SYNLAB VET in Belgien, Deutschland und Spanien haben über viele Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag zur tiermedizinischen Versorgung geleistet. Dafür sind wir sehr dankbar, und wir haben keinen Zweifel, dass sie auch in ihrem neuen Umfeld weiterhin erfolgreich sein werden." Im Einklang mit der kommunizierten Strategie managet und optimiert SYNLAB das Geschäftsportfolio, um die Performance des Konzerns zu verbessern und einen effizienten Kapitaleinsatz sowie eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Die Überprüfung des Portfolios erfolgt auf allen Ebenen, einschließlich Ländern, Aktivitäten, Einheiten, Verträgen oder Kundengruppen. Weitere Beispiele sind der Verkauf des Veterinärgeschäfts in Großbritannien und Irland im Jahr 2022 oder der kürzlich erfolgte Verkauf der Geschäftsaktivitäten in der Schweiz. Gleichzeitig werden die laufenden M&A-Aktivitäten zur Erhöhung der Netzwerkdichte und der daraus resultierenden Nutzung von Synergien fortgesetzt. Mit dem Verkauf des Veterinärgeschäfts wird SYNLAB in einer noch besseren Position sein, um kundenorientierte medizinische Spitzenleistungen für Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin anzubieten. - Ende - Weitere Informationen: Medienkontakt:

Steffi Susan Kim, FTI Consulting +49 (0) 171 5565 996

steffi.kim@fticonsulting.com Investorenkontakt:

Dr. Anna Niedl, SYNLAB +49 (0) 160 9176 0464

ir@synlab.com

Über SYNLAB Der SYNLAB-Konzern (FWB: SYAB, ISIN: DE000A2TSL71) ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patientinnen und Patienten, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patientinnen und Kunden bei.

SYNLAB ist in über 30 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 28.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Expertinnen und Experten, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,25 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com . Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument ist in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch ist es eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren abzugeben, und sollte nicht derart ausgelegt werden. Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Informationen, die keine historischen Fakten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde", "sollte", "pro forma", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder die sprachliche Verneinung davon oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie, oder durch Diskussionen über Strategien oder Planungen erkannt werden. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Umsätze oder Ergebnisse und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als richtig erweisen. Die tatsächlichen Maßnahmen oder Ergebnisse können erheblich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten daher nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. SYNLAB übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Ergebnisse der Vergangenheit sollten nicht zur Vorhersage zukünftiger Entwicklungen herangezogen werden. Zwischenergebnisse prognostizieren nicht notwendigerweise die Ergebnisse für das Gesamtjahr.



