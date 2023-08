In China tobt ein harter Preiskampf bei Elektroautos. Auch in Europa ist dieser bereits entbrannt. Nun legt Tesla im selbst entfachten Preiskampf auf dem wichtigen Elektroautomarkt in China nach. Das Unternehmen habe die Preise für seine Langstrecken- und Performance-Versionen des Model Y zum 14. August um jeweils knapp 2.000 Dollar (14.000 Yuan) gesenkt, so die Nachrichtenagentur Reuters.Der Startpreis des Model Y Long Range sinkt um 4,5 Prozent auf 299.900 Yuan und der Startpreis des Model Y Performance ...

