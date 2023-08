Kein Grund zum Feiern: Die letzte Woche war für die BYD-Aktie kaum als Erfolg zu betrachten. Tatsächlich verzeichneten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers fast täglich Verluste, am New Yorker Handelsplatz von 34,19 US-Dollar am vorletzten Freitag auf 32,07 Dollar vor dem Wochenende - ein Wochenverlust von über sechs Prozent. Seit Anfang August summiert sich der Abzug bereits auf etwa ...

