Die TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr 2023 wegen der Abwertung des Immobilienportfolios einen Verlust gemacht. Das Minus bezifferte sich auf 304,7 Millionen Euro, wie der MDAX-Konzern am Montag in Düsseldorf mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die TAG noch einen Gewinn von 301,8 Millionen Euro ausgewiesen. Die Umsätze aus der Vermietung legten in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 174,1 Millionen Euro zu. Die Mieten in Deutschland stiegen auf vergleichbarer Basis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...