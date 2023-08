LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Linuxspezialist Suse hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der Aufsichtsrat ernannte Ian Halifax als Nachfolger von Andy Myers, der Ende Juni das Unternehmen verlassen hatte. Halifax soll das Amt ab 11. Dezember übernehmen, wie das Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Bis dahin bleibe Interimsvorstand Jonathan Atack verantwortlich. Halifax habe mehr als 30 Jahre Erfahrung und habe den Posten des Finanzvorstands bereits in mehreren Unternehmen bekleidet, so Suse. Zudem bestimmte der Aufsichtsrat Frank Feldmann als neuen Strategievorstand, wie es weiter hieß./nas/stk