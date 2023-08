Cleveland-Cliffs verweigert Standardprozess zur Bewertung seines Angebots

Unternehmen bekräftigt Einladung an Cleveland-Cliffs zur Teilnahme an strategischer Überprüfung

Die United States Steel Corporation (NYSE: X) ("U. S. Steel" oder "das Unternehmen") bestätigte heute, dass das Unternehmen Cleveland-Cliffs Inc. ("Cleveland-Cliffs") eingeladen hat, an dem zuvor bekanntgegebenen Strategieüberprüfungsprozess teilzunehmen. Das Unternehmen hatte die Einleitung eines formellen Überprüfungsprozesses unter Mitwirkung externer finanzieller und rechtlicher Berater bereits preisgegeben. Der Prozess dient der Bewertung strategischer Alternativen für das Unternehmen, nachdem es mehrere unaufgeforderte Angebote erhalten hat, die von der Übernahme bestimmter Produktionsanlagen bis zur Berücksichtigung des gesamten Unternehmens reichen.

Das Unternehmen erhielt ein unaufgefordertes Bargeld- und Aktienangebot von Cleveland-Cliffs zur Übernahme aller umlaufenden Aktien von U. S. Steel. Wie in dem nachfolgenden Brief ausgeführt, war es U. S. Steel nicht möglich, das Angebot ordnungsgemäß zu bewerten, weil sich Cleveland-Cliffs weigerte, sich an dem erforderlichen und üblichen Prozess der Wertfestsetzung und Sicherheitsbewertung zu beteiligen, sofern U. S. Steel nicht den wirtschaftlichen Bedingungen des Angebots im Voraus zustimmte.

Der vollständige Text des Briefs von U. S. Steel an Cleveland-Cliffs, der um 12:01 Uhr Eastern Time am 13. August 2023 übermittelt wurde, lautet folgendermaßen:

13. August 2023

Lieber Lourenco,

ich schreibe im Namen der United States Steel Corporation ("das Unternehmen") unter Beantwortung des Angebotsschreibens von Cleveland-Cliffs Inc. vom 28. Juli 2023, das am 11. August 2023 weiter aktualisiert wurde. Seit Erhalt Ihres ersten Vorschlags hat sich der Vorstand des Unternehmens mehrmals getroffen, unterstützt von unseren Finanzberatern Barclays und Goldman Sachs sowie unseren Rechtsberatern Milbank und Wachtell, um die Vorteile und Risiken Ihres Angebots zu bewerten.

Auf meine und die Anweisung des Vorstands hin haben unsere Berater am 7. August 2023 unsere Bereitschaft signalisiert, eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) mit Ihnen abzuschließen. Dadurch sollten mehrere Schlüsselthemen wie die Bewertung der Aktienkomponente Ihres Vorschlags, das regulatorische Risiko und der Zeitplan sowie die Aussichten für das fusionierte Unternehmen klarer werden. Wir haben mit Ihrem Rechtsbeistand Fragen besprochen, die besser verstanden werden müssten, um beidseitig das Kartellrisiko Ihres Vorschlags angemessen zu bewerten. Obwohl Ihr Rechtsbeistand zugestimmt hat, dass dies analysiert werden müsse, und er unserem Vorschlag, dies gemeinsam zu bearbeiten, zustimmte, ist dies bisher noch nicht geschehen. Nach mehreren Gesprächen über die Bedingungen der NDA und nachdem unser Team sich in gutem Glauben an Verhandlungen über die Bedingungen beteiligt hatte, waren wir schockiert, am Freitag, dem 11. August, einen Brief zu erhalten, in dem Sie erklärten, dass Sie die nahezu fertige NDA nicht unterschreiben würden, es sei denn, wir stimmen im Voraus den wirtschaftlichen Bedingungen Ihres Vorschlags zu.

Wie Sie gut wissen, könnte unser Vorstand oder jeder Vorstand im Einklang mit seinen Treuepflichten einem Vorschlag, bei dem 50 durch Ihre Aktien repräsentiert werden, nicht zustimmen, ohne eine gründliche und vollkommen übliche Sorgfaltsprüfung durchzuführen, um die inhärenten Risiken, potenziellen Vor- und Nachteile der Transaktion, einschließlich der Aktienkomponente, zu bewerten. Andernfalls wäre es gleichbedeutend mit der Annahme eines Preises, ohne zu wissen, wofür dieser tatsächlich steht. Auch könnte unser Vorstand dem Vertragspreis nicht ohne angemessene Diskussion im Rahmen der NDA hinsichtlich des Beitrags von U.S. Steel zum Wert des fusionierten Unternehmens zustimmen. Unser Board dazu zu drängen, dies zu tun, bedeutet im Wesentlichen, dass es seine Treuepflichten verletzen soll.

Das Unternehmen, angeführt vom Vorstand und dem Management-Team, hat erhebliche Fortschritte bei der Transformation des Unternehmens in einen kundenorientierten, weltweit wettbewerbsfähigen Best for All®-Stahlhersteller gemacht. Dabei setzen wir unseren Erfolg in strategischen Märkten fort, senken kontinuierlich die Kosten und verbessern uns im Bereich der Talententwicklung. Diese bewährte Strategie hat für unsere Kunden zu profitablen Stahllösungen für Mensch und Umwelt geführt und gleichzeitig unsere Aktionäre belohnt. An diesem Punkt können wir nicht feststellen, ob Ihr unaufgefordertes Angebot angemessen den vollen und gerechten Wert des Unternehmens widerspiegelt.

Aus den oben genannten Gründen hat der Vorstand keine andere Wahl, als Ihren unangemessenen Vorschlag abzulehnen.

Der Vorstand von U.S. Steel bleibt dem Ziel verpflichtet, den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Zu diesem Zweck hat er beschlossen, einen formellen Überprüfungsprozess zur Bewertung strategischer Alternativen einzuleiten. Wenn Sie sich an diesem Prozess beteiligen möchten, laden wir Sie ein, Kontakt mit unseren finanziellen und rechtlichen Vertretern aufzunehmen und sich dem Prozess anzuschließen.

Hochachtungsvoll,

David Burritt

President Chief Executive Officer

Berater

Barclays Capital Inc. und Goldman Sachs Co. LLC fungieren als Finanzberater für U. S. Steel. Milbank LLP und Wachtell, Lipton, Rosen Katz sind als Rechtsberater tätig.

Die 1901 gegründete United States Steel Corporation ist ein führender Stahlhersteller. Die kundenorientierte Best for All®-Strategie des Unternehmens, bei der die Sicherheit stets im Vordergrund steht, fördert eine sichere und nachhaltige Zukunft für U.S. Steel und seine Stakeholder. Mit einer erneuerten Betonung auf Innovation bedient U. S. Steel die Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Energie-, Container- und Verpackungsindustrie mit Stahlprodukten mit hohem Mehrwert, wie z. B. dem von U. S. Steel entwickelten hochfesten Stahl XG3®. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine wettbewerbsfähige Eisenerzproduktion und eine jährliche Rohstahlkapazität von 22,4 Millionen Nettotonnen. U. S. Steel hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, und verfügt über Betriebe von Weltrang in den Vereinigten Staaten und in Mitteleuropa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ussteel.com.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält Informationen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung darstellen können. Wir gehen davon aus, dass die zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Abschnitten abgedeckt sind. Im Allgemeinen haben wir solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung der Worte "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "prognostizieren", "anstreben", "sollten", "planen", "Ziel", "zukünftig", "werden", "können" und ähnliche Ausdrücke oder durch die Verwendung zukünftiger Daten gekennzeichnet. Das Fehlen dieser Worte oder ähnlicher Ausdrücke bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsorientiert ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es ist möglich, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Entwicklungen des Unternehmens von den erwarteten Ergebnissen, Entwicklungen und der Finanzlage, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind, abweichen, möglicherweise sogar erheblich. Das Management ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Abgabe angemessen sind. Es ist jedoch Vorsicht geboten, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Unser Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den historischen Erfahrungen unseres Unternehmens und unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Frage, ob die Ziele des Prozesses zur Prüfung strategischer Alternativen erreicht werden, die Bedingungen, die Struktur, die Vorteile und die Kosten einer strategischen Transaktion, der Zeitpunkt einer Transaktion und die Frage, ob eine Transaktion überhaupt durchgeführt wird; das Risiko, dass die Prüfung strategischer Alternativen und ihre Ankündigung negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben könnte, Kunden zu binden, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Aktionären und anderen Geschäftsbeziehungen zu pflegen, sowie auf die Betriebsergebnisse und das Geschäft im Allgemeinen; das Risiko, dass die Prüfung strategischer Alternativen die Aufmerksamkeit und die Zeit des Managements des Unternehmens ablenken könnte; das Risiko unerwarteter Kosten oder Ausgaben, die sich aus der Prüfung ergeben; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Prüfung; und die Risiken und Ungewissheiten, die in "Punkt 1A. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, beschrieben werden.

