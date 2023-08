NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach der Berichtssaison der Industriegase-Hersteller auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Sowohl Air Liquide als auch Air Products und Linde hätten im zweiten Quartal eine widerstandskräftige Geschäftstätigkeit bewiesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre starken Resultate hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Eine robuste Preisfestlegung und sich verbessernde Volumentrends dürften weiteres Wachstum in der zweiten Jahreshälfte sicherstellen. Air Liquide sei seine "beste Idee" für das dritte Quartal und ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 15:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 03:34 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken