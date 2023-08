The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2023



ISIN Name

DE0001789287 SACHSEN SCHAT.20/23 S129

US046353AR96 ASTRAZENECA 18/23

US046353AS79 ASTRAZENECA 18/23 FLR

DE000BLB3WS1 BAY.LDSBK.IS.16/23

US404280CU15 HSBC HLDGS 21/24 FLR

