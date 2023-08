Credit-Suisse-Kleinanleger wollen am Montag gegen UBS-Übernahme klagenAgnelli-Holding Exor steigt bei Philips ein Adesso rutscht wegen hoher Perosnalkosten tiefer in die roten Zahlen BKHT Brockhaus Technologies setzt profitablen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2023 fort C3RY Mit erfolgreichem Q2 liegt Cherry SE bei Umsatz und Profitabilität im 1. Halbjahr über interner Planung DKG Deutsche Konsum REIT mit robuster Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des GJ 2022/2023 GBF Bilfinger steigert Gewinn erneut deutlich - Jahresziele bestätigt HYQ Hypoport schreibt im zweiten Quartal Verlust ILM1 Medios AG: erzielt im ersten Halbjahr 2023 weiteres Wachstum und erwartet starkes drittes Quartal JST Jost setzt erfolgreichen Wachstumskurs mit deutlich erhöhter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...