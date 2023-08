M.M.Warburg bleibt bei Polytec auf Halten und reduziert das Kursziel von 5,5 auf 5,0 Euro. Hauck & Aufhäuser bestätigt die Kauf-Empfehlung für DO & CO, reduziert aber das Kursziel von 195,0 auf 185,0 Euro. Barclays bekräftigt die Underweight-Empfehlung für die Österreichische Post und passt das Kursziel von 25,6 auf 26,0 Euro an. Morgan Stanley gibt weiterhin eine Equal Weight für voestalpine aus und reduziert das Kursziel von 31,5 auf 30,0 Euro.

