Die secunet Security Networks AG hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Sie zeigen eine deutliche Belebung der Geschäftstätigkeit im Segment Public Sector, wodurch das Unternehmen das schwache Q1 2023 kompensieren konnte. Nach einem negativen EBIT in Q1 erzielte secunet in Q2 ein EBIT von 10,2 Mio. Euro, das auch durch einen einmaligen positiven Effekt in Höhe von 2,6 Mio. Euro aus der Abschreibung einer Auszahlungsklausel im Zusammenhang mit der letztjährigen Übernahme von SysEleven begünstigt wurde. Das Management ist weiterhin zuversichtlich, die Guidance für das Geschäftsjahr 23 zu erreichen, gestützt durch einen hohen Auftragsbestand und die anziehende Geschäftsdynamik. Auch ohne den positiven Einmaleffekt in Q2 ist das Unternehmen aufgrund des typischen saisonalen Verlaufs weiterhin in der Lage, sein EBIT-Ziel in der zweiten Jahreshälfte zu erreichen. Bei unveränderten Schätzungen bestätigt AlsterResearch das Kursziel bei EUR 225,00. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG.





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken