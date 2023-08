Die Zahlen von Thyssenkrupp kamen in der vergangenen Woche am Markt gut an. Vor allem der starke Cashflow und die leicht angehobene EBIT-Prognose konnten überzeugen. Doch der nachhaltige Sprung über 7,00 Euro ist bislang nicht gelungen. Inzwischen haben sich auch die ersten Analysten zu Wort gemeldet.JPMorgan-Analyst Moses Ola hat seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis des Industriekonzerns gesenkt. Vor allem im europäischen Stahlgeschäft rechnet er mit niedrigeren Gewinnen als ...

