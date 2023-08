Die Börse in Frankfurt schließt zum Wochenauftakt an die Verluste vom Freitag an. Der DAX notiert 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent schwächer bei 15.806 Zählern. Seit Monatsbeginn hat der DAX knapp 5 Prozent an Wert verloren. Neben dem lustlosen Handel an der Wall Street zum Wochenabschluss belasten am Morgen kräftige Verluste an den Asien-Börsen die Stimmung. In Hongkong rutscht der Hang Seng Index zeitweise um mehr als 2,5 Prozent ab, nachdem der Immobilienentwickler Country Garden in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...