DJ EUREX/Bund-Future tritt im impulsarmen Handel auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tritt am Montag im Verlauf auf der Stelle. Der Datenkalender ist wie leergefegt, von daher fehlen zum Start in die Woche die Impulse. Der September-Kontrakt steigt um 4 Ticks auf 131,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,42 Prozent und das Tagestief bei 131,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.892 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 115,37 Prozent. Der Bund-Future handelte am Freitag den dritten Tag in Folge niedriger. Aus charttechnischer Sicht bleibt den Marktstrategen der DZ Bank zufolge nicht mehr viel Luft gen Süden, da die 131er Marke eine markante Unterstützungslinie darstelle. Auch basierend auf den Handelsmustern der letzten Wochen sei damit ein erneuter Richtungswechsel gen Norden wahrscheinlich.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2023 02:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.