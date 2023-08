Schon beim COVID-19 Impfstoff hatte Valneva mit massiven Verzögerungen im Zulassungsprozess in der EU zu kämpfen - was schließlich zum wirtschaftlichen Scheitern des Projektes führte, wir berichteten. Nun gibt es erneut Zulassungsverzögerungen, allerdings bei einem anderen Projekt und in den USA: Wie Valneva am Montag meldet, habe die die US-amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...