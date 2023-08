DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf vom Tief erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future hat sich am Montag im Verlauf vom bisherigen Tagestief bereits wieder erholt. Der September-Kontrakt verliert 47 auf 15.858 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.931 und das Tagestief bei 15.807 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.017 Kontrakte. Positiv wird von technisch orientierten Händlern gewertet, dass bereits im frühen Handel erneut Käufe in die Schwäche an den Markt gekommen seien. Es würde zuversichtlich stimmen, wenn der Bereich bei 15.900 bis 15.925 Punkten herausgenommen würde. Mit dem ausgedünnten Volumen könnte die Volatilität im Tagesverlauf steigen, heißt es zudem.

August 14, 2023 02:45 ET (06:45 GMT)

