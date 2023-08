Die Aktien der Allianz konnten am Donnerstag kräftig ansteigen und bis zum Widerstand um 224,00/225,00 Euro hochziehen. Am Freitag ging den Papieren etwas die Puste aus und die Aktien gingen mit einer bärischen Tageskerze unter dem Widerstandsbereich aus dem Handel. Kommt es nach dem starken vorherigen Hochlauf nun zu einem Kursrücksetzer? Die Aktie der Allianz könnte nun am Widerstand in Bereich um 224 Euro nach unten abprallen und einen Rücklauf ...

