Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD notiert am Montagvormittag im tiefroten Bereich. Ausschlaggebend waren erneute Preisnachlässe beim Rivalen Tesla. Der E-Auto-Pionier reduzierte die Preise für das Einstiegs-SUV Model Y in China um bis zu 4,5 Prozent. Damit erhöht Tesla den Druck - BYD-Anleger müssen sich aber keine Sorgen machen.So hat der Autobauer im Reich der Mitte eine ordentliche Marktmacht. Die BYD-Stromer sind hier äußerst gefragt, was sich im Juli einmal mehr bestätigte. Während ...

