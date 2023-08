Ein Riesenevent, live gestreamt und mit Einnahmen in Milliardenhöhe sollte der Käfigkampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk werden. Jetzt zieht Zuckerberg zurück und gibt Musk die Schuld. Mark Zuckerberg hat genug von Elon Musks Ausreden, warum der von ihm selbst vorgeschlagene Käfigkampf noch immer nicht stattfinden kann. Seinem Ärger machte der Meta-CEO in einem Post beim Online-Dienst Threads Luft und stellte dabei außerdem klar, was Musk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...