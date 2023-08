Bonn/Berlin (ots) -Vom 29. September bis 6. Oktober 2023 findet erneut die Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel! statt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie die Bundesländer laden Initiativen, Vereine und Unternehmen ein, sich mit eigenen Aktionen für die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung einzusetzen.Der zweithäufigste Grund für die Entstehung von Lebensmittelabfällen in Privathaushalten ist das Kochen zu großer Mengen: Vielen Verbraucher:innen fällt es schwer die passende Menge zu planen, zu kochen und dann auch aufzuessen. Deshalb zeigt die Aktionswoche 2023 mit dem Schwerpunkt "Kochen und Essen nach Maß", wie die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung mithilfe passender Portionsgrößen gelingt. Dazu soll es ein breites Angebot an unterschiedlichsten, kreativen Mitmach-Aktionen im Handel, der Außer-Haus-Verpflegung, an Schulen und Kitas, im digitalen Raum und für zu Hause geben.Ab sofort können Kommunen, Unternehmen, Vereine, Initiativen, Organisationen und Privatpersonen aus allen Bereichen entlang der Lebensmittelversorgungskette auf www.zugutfuerdietonne.de/unsere-aktivitaeten/aktionswoche-deutschland-rettet-lebensmittel/aktion-einreichen ganz einfach ihre Aktionen eintragen. Alle Aktionen sind dann in einer interaktiven Deutschlandkarte einsehbar.Die bundesweite Aktionswoche für mehr Lebensmittelwertschätzung ist eine gemeinsame Initiative von Zu gut für die Tonne! und den Bundesländern. Sie ist Teil der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendungdes Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Mehr Informationen und einen Überblick über alle Aktionen anhand einer interaktiven Deutschlandkarte gibt es auf www.deutschland-rettet-lebensmittel.de und in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag DeutschlandRettetLebensmittel.PressekontaktZu gut für die Tonne!Telefon: +49 (0)228 996845-7340E-Mail: kontakt@zugutfuerdietonne.deWeitere Presseinformationen:www.zugutfuerdietonne.dehttps://twitter.com/zgfdtOriginal-Content von: Koordinierungsstelle Zu gut für die Tonne!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151507/5579533