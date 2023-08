DJ POLITIK-BLOG/Union und FDP gegen pauschale Erhöhung des Rentenalters

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Union und FDP gegen pauschale Erhöhung des Rentenalters

Führende Politiker von CDU und FDP haben zurückhaltend auf die Forderung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm reagiert, das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen. "Die Politik braucht den Mut zu differenzierten Lösungen. Man kann nicht pauschal das Rentenalter erhöhen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der Funke-Mediengruppe. "Es gibt Menschen, die bei steigender Lebenserwartung länger arbeiten können. Es gibt aber auch sehr viele, die schon mit 60 aus körperlichen Gründen nicht mehr können - ob etwa in der Pflege oder im Handwerk." Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober, sagte, die Erhöhung des Renteneintrittsalters komme "allenfalls mit längeren Übergangsfristen in Betracht, denn Menschen planen ihre Rentenphase langfristig". Grimm hatte sich dafür ausgesprochen, die Lebensarbeitszeit automatisch zu verlängern und die Regelaltersgrenze für den Renteneintritt an die Lebenserwartung zu koppeln.

