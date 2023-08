Unterföhring (ots) -Superhelden-Giganten! ProSieben MAXX blickt ab Donnerstag, 17. August 2023, an vier Donnerstagen ab 20:15 Uhr mit der Doku "Inside Marvel" hinter die Kulissen des Marvel Cinematic Universe. Die Reihe gibt den Zuschauer:innen einen faszinierenden Einblick in das Making-Of der Franchise-Reihe und beleuchtet die Entstehung des weltweiten Phänomens: Was als Comic-Reihe 1939 begann, entwickelte sich mit aktuell 32 Kinofilmen zu einer weltweiten Entertainment-Erfolgsstory. Die Marvel-Giganten "Spider-Man", "Hulk", "Thor" und "Captain America" beherrschen seit 2008 die große Leinwand. Der Film "Avengers: Endgame" aus dem Superhelden-Kosmos wurde 2019 der mit Abstand erfolgreichste Film der Marvel Studios und mit einem Einspielergebnis von knapp 2,8 Milliarden US-Dollar sogar der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten.* Bereits bis 2027 steht fest, welche Blockbuster folgen.ProSieben MAXX und Joyn zeigen "Inside Marvel" an vier Donnerstagen - ab 17. August 2023 um 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Deutschlandpremiere.*Quelle: StatistaPressekontakt:Pressekontakt:Stella LosackerCommunication & PRNews, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingKatrin Schmidbauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: katrin.schmidbauer@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5579551