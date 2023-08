DJ MÄRKTE EUROPA/Vorsichtige Erholung - Philips fest

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich zum Start in die Woche eine leichte Erholung ab. Der deutliche Rücksetzer vom Freitag zieht erste Käufer an - ein Bild, das zuletzt häufiger zu beobachten war. Für den DAX geht es um 0,1 Prozent auf 15.860 Punkte nach oben. Der Euro-Stoxx-50 startet ebenfalls 0,1 Prozent höher bei 4.326 Zählern. Auffallend schwach tendieren die Sektoren der Öl- und Minenwerte. Die Nachrichtenlage ist dünn. Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt überschritten, viele Marktteilnehmer verabschieden sich in Folge in die Sommerferien. Eine stärkere Unterstützung für den DAX wird bei 15.600 Punkten gesehen.

Zwei Belastungsfaktoren sind jüngst stärker in den Vordergrund getreten. Zum einen geht der Markt davon aus, dass die Zinsen für längere Zeit hoch bleiben werden. Dies ist vor allem für die USA ungünstig, wo in den kommenden beiden Jahren hohe Volumen an Staatsanleihen zur Fälligkeit anstehen. Zudem sind steigende Marktzinsen negativ für die Bewertungen der Technologiewerte, die jüngst bereits zur Schwäche neigten. Zum zweiten ist die wirtschaftliche Entwicklung in China weiter mau. Untermauert wird dies aktuell von einer deutlich unter Erwarten ausgefallenen Kreditvergabe. Die beiden Hauptträger des chinesischen Wachstums, die Exporte und der Immobiliensektor, dürften in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auch in den kommenden Monaten dämpfend auf die Konjunktur wirken.

Philips profitiert von Investoren-Einstieg

Für die Aktie von Philips geht es um 5 Prozent nach oben. Die Investmentgesellschaft Exor hat sich mit 15 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Exor will sich als langfristiger Minderheitsinvestor engagieren. Auch wenn kurzfristig eine Aufstockung nicht geplant ist, habe der neue Großaktionär die Möglichkeit, die Beteiligung auf 20 Prozent zu erhöhen.

Für die Aktie von Bilfinger geht es im frühen Handel um 7 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der Industriedienstleister das EBITA überproportional zum Umsatz steigern konnte. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, das Jahresziel zu erreichen.

Als "echte Enttäuschung" wertet ein Marktteilnehmer die erneute Prognosesenkung von Nagarro. Das Management des IT-Beraters und Softwarentwicklers strapaziere das Vertrauen der Aktionäre. Die Bewertungen seien nach der jüngsten Senkung bereits gen Süden gegangen. Sollte sich das Umfeld nicht verbessern, dürfte das Unternehmen weiter unter den Kosten leiden. Auch die zahlen zum ersten Halbjahr kann an der Einschätzung nichts ändern. Die Aktie notiert 7 Prozent leichter.

Die Zahlen zum ersten Halbjahr von TAG Immobilien enthalten nach Aussage eines Marktteilnehmers wenig Überraschendes. Die Bewertung des Portfolios wurde, wie bei den Wettbewerbern, gesenkt. Auch wenn der Ausblick bestätigt worden sei, bleibe abzuwarten, ob dies die jüngst starke Entwicklung in der Aktie rechtfertige. Hier scheinen Gewinnmitnamen zu überwisegen, der Wert verliert 4 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.320,18 -0,0% -1,15 +13,9% Stoxx-50 3.973,83 +0,0% 0,32 +8,8% DAX 15.848,74 +0,1% 16,57 +13,8% MDAX 27.986,34 -0,3% -97,91 +11,4% TecDAX 3.133,33 +0,2% 5,07 +7,3% SDAX 13.207,36 -0,2% -30,46 +10,8% FTSE 7.514,52 -0,1% -9,64 +1,0% CAC 7.333,64 -0,1% -6,55 +13,3% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:41 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0953 +0,0% 1,0932 1,0961 +2,3% EUR/JPY 158,61 -0,1% 158,30 158,73 +13,0% EUR/CHF 0,9585 -0,1% 0,9588 0,9607 -3,2% EUR/GBP 0,8628 +0,1% 0,8622 0,8627 -2,5% USD/JPY 144,82 -0,1% 144,80 144,82 +10,4% GBP/USD 1,2688 -0,0% 1,2680 1,2706 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,2740 +0,2% 7,2758 7,2576 +5,0% Bitcoin BTC/USD 29.389,49 +0,1% 29.392,81 29.366,30 +77,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,49 83,19 -0,8% -0,70 +4,6% Brent/ICE 86,14 86,81 -0,8% -0,67 +4,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,46 35,30 +3,3% +1,16 -55,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,83 1.913,80 +0,1% +1,03 +5,0% Silber (Spot) 22,76 22,69 +0,3% +0,07 -5,0% Platin (Spot) 917,68 913,30 +0,5% +4,38 -14,1% Kupfer-Future 3,73 3,72 +0,3% +0,01 -2,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

August 14, 2023

