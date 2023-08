Nikola hat den Wochenstart mit einem Paukenschlag erlebt. In den frühen Handelsstunden des Montags verzeichnete die Aktie einen erneuten Rückgang von -20 %. Dies folgt auf eine ähnlich enttäuschende Handelswoche, die am 9. August mit einem Minus von -13 % endete. Nach der Jahreshauptversammlung scheint es für Nikola an den Börsen bergab zu gehen - der CEO trat zurück und die Umsätze schrumpfen. Die schlechten ...

