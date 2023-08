Die Aktie des Medizintechnik-Spezialisten Implantica hat sich in der vergangenen Woche mit einem satten Kursplus zurückgemeldet (DER AKTIONÄR berichtete). Ohnehin verfügt das Unternehmen mit dem RefluxStop über ein innovatives Produkt am Markt. Gerade in den USA sollte das Implantat, im Falle einer Marktzulassung, viel Wachstumspotenzial für Implantica freisetzen.

