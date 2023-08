Mainz (ots) -Vom 19. bis 27. August 2023 finden in Budapest die 19. Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. "sportstudio live" im ZDF berichtet im Wechsel mit der ARD an fünf von neun WM-Tagen vormittags und in der Primetime von diesem internationalen Saisonhöhepunkt. Los geht es am Samstag, 19. August 2023: Von 8.45 bis 10.20 Uhr und von 19.25 bis 22.00 Uhr sind im ZDF die Wettbewerbe des ersten WM-Tages live zu verfolgen, von 10.20 bis 13.45 Uhr geht es zwischendurch im ZDF-Livestream auf sportstudio.de weiter.Im neu errichteten nationalen Leichtathletik-Stadion in Budapest werden in 48 Disziplinen die Weltmeisterinnen und Weltmeister gesucht. Für das ZDF ist das bewährte Leichtathletik-Team um Moderator Norbert König und den Reportern Peter Leissl, Marc Windgassen und Fabian Meseberg vor Ort. "sportstudio live" im ZDF berichtet nach dem Eröffnungstag erneut am Montag, 21. August 2023 (19.25 bis 22.00 Uhr), Mittwoch, 23. August 2023 (10.30 bis 13.15, 19.25 bis 22.00 Uhr), Freitag, 25. August 2023 (10.00 bis 13.15 Uhr, 19.25 bis 22.00 Uhr) sowie am Schlusstag, am Sonntag, 27. August 2023 (6.55 bis 9.25 Uhr, 20.15 bis 22.00 Uhr) live aus Budapest.Hockey-EM, Deutschland Tour, Kanu-WM, Basketball-WMAm Eröffnungstag der Leichtathletik-WM, am 19. August 2023, ist ab 18.00 Uhr im Livestream in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de das Vorrundenspiel Deutschland - Wales bei der Hockey-EM in Mönchengladbach zu sehen. Auf sportstudio.de werden alle EM-Spiele des deutschen Männer-Teams übertragen, das im zurückliegenden Januar den Weltmeistertitel in Indien gewann. Wenn die deutsche Mannschaft auch das EM-Finale erreicht, ist das am 27. August 2023, ab 15.00 Uhr, live im ZDF zu sehen. Sollte die Mannschaft um Platz drei spielen, überträgt das ZDF die Partie ab 12.30 Uhr im Livestream auf sportstudio.de.Am Freitag, 25. August 2023, von 15.05 Uhr bis 17.00 Uhr, und am Sonntag, 27. August 2023, von 14.10 Uhr bis 17.00 Uhr, bietet "sportstudio live" im ZDF noch mehr Spitzensport: Die zweite Etappe der Deutschland Tour der Radprofis von Kassel nach Winterberg ist am Freitag, die vierte Etappe von Hannover nach Bremen am Sonntag im ZDF zu sehen (Reporter: Michael Pfeffer, Moderator: Yorck Polus, Experte: Marcel Kittel). Hinzu kommen Zusammenfassungen von der Kanu-WM in Duisburg (Reporter: Norbert Galeske, Experte: Ronald Rauhe) und der Basketball-WM in Japan (Reporter: Daniel Pinschower).Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zur Leichtathletik-WM (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-leichtathletik-wm) und zu den nächsten "sportstudio"-TerminenHier finden Sie die Leichtathletik-WM (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5579601