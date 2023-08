HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einer abermaligen Ausblickssenkung des IT-Dienstleisters von 200 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei zwar alles andere als förderlich für die Anlegerstimmung, doch sei sie nicht allzu deutlich, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien würden zudem mit einem deutlichen Abschlag auf Papiere vergleichbarer Unternehmen gehandelt./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H2200

