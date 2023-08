Konjunktursorgen dürften auch am Montag auf dem deutschen Aktienmarkt einwirken. Anlegern bereitet insbesondere die Lage in China Bauchschmerzen. Die Commerzbank-Aktie konnte sich zuletzt wieder stabilisieren. Damit sind die Bären aber noch nicht besiegt, denn der Titel befindet sich in einer wichtigen Entscheidungszone.

Den vollständigen Artikel lesen ...