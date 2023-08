Eine gewisse Nervosität dominiert noch immer das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Für unsere beiden heutigen Protagonisten Varta und TeamViewer lief es in den letzten Handelstagen hingegen recht gut. Das war bekanntermaßen nicht immer so. Vor allem die Aktie des Batterieherstellers Varta hatte es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Varta - War es das bereits mit der Rally? Der Batteriehersteller legte am 11. August die Ergebnisse für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...