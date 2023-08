Berlin (ots) -Hörerinnen und Nutzer können ab sofort entscheiden, welches das Denkfabrikthema 2024 wird und worüber Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova im kommenden Jahr kontinuierlich berichten werden. Über ein Online-Voting auf deutschlandradio.de sind Interessierte eingeladen, für eines der vorgeschlagenen Debatten-Themen zu stimmen. Die Abstimmung läuft bis zum 3. Oktober. Im Anschluss wird das Ergebnis auf deutschlandradio.de bekanntgegeben.Welche Vorstellungen vom Leben, der Arbeit und Zukunft prägen die Generation Z? Wie können wir Konflikte analysieren, Traumata überwinden und gewaltfrei kommunizieren? Welche Visionen braucht unsere Gesellschaft, um positiv in die Zukunft blicken zu können? Und was gibt uns Halt und Richtung im Leben? Vier Themen stehen zur Auswahl für die Denkfabrik 2024. Das Thema, das das Rennen macht, wird ein Jahr lang erkundet, sortiert und auf Augenhöhe diskutiert - mit Fachleuten und der Politik und ganz besonders mit den Hörerinnen und Hörern. Streitbar, kontrovers, aber stets im Respekt vor der Meinung der Anderen.Die vier Themen zur Auswahl für die Denkfabrik 2024:- Thema 1: Generation Z(ukunft). Bitte warten!- Thema 2: Die verletzte Gesellschaft - Wege aus der körperlichen und seelischen Gewalt- Thema 3: Es könnte alles so schön sein, wenn ... - eine Reise in die Zukunft.- Thema 4: Halt mich - was unserem Leben eine Richtung gibtÜber die Denkfabrik von Deutschlandradio:Mit der Denkfabrik widmet sich Deutschlandradio seit 2019 den großen Themen der Zeit, im Austausch mit den Hörerinnen und Nutzern, in innovativen Formaten und mit besonderen Kooperationspartnern. Wesentlich dabei sind der Dialog und die Debatte, welche durchaus kontrovers geführt werden können. Aktuell diskutiert sie unter dem Titel "Die wehrhafte Demokratie". Über 38.300 Menschen hatten sich im Online-Voting für dieses Debatten-Thema entschieden. Mehr unter: deutschlandradio.de/denkfabrikPressekontakt:Xenia SircarDeutschlandradioxenia.sircar@deutschlandradio.de030/8503-6164www.deutschlandradio.de/presseOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/5579706